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    В Швейцарии эвакуируют деревню. Ее может разрушить 2 миллиона кубов камней

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    Жителям швейцарской деревни Бриенц предписали покинуть дома до вечера 12 мая. Власти опасаются крупного камнепада, который может разрушить населенный пункт.

    Речь идет об угрозе обрушения 2 миллионов кубометров горных пород, пишет The Guardian. Геологи полагают, что это может произойти в ближайшие недели. При этом жителям могут разрешить периодически приезжать в деревню в зависимости от уровня опасности, но не оставаться на ночь.

    Деревня расположена на высоте около 1150 метров. По данным на 2013 год, там жили 128 человек, но позже Бриенц объединили с соседними коммунами.

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