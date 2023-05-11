В Швейцарии эвакуируют деревню. Ее может разрушить 2 миллиона кубов камней

Жителям швейцарской деревни Бриенц предписали покинуть дома до вечера 12 мая. Власти опасаются крупного камнепада, который может разрушить населенный пункт.

Речь идет об угрозе обрушения 2 миллионов кубометров горных пород, пишет The Guardian. Геологи полагают, что это может произойти в ближайшие недели. При этом жителям могут разрешить периодически приезжать в деревню в зависимости от уровня опасности, но не оставаться на ночь.

Деревня расположена на высоте около 1150 метров. По данным на 2013 год, там жили 128 человек, но позже Бриенц объединили с соседними коммунами.