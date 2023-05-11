Ракета из сектора Газа попала в жилой дом в центре Израиля, один человек погиб

Жилой дом в городе Реховот оказался под угрозой обрушения после попадания в него ракеты. Пострадали семеро.

О жертвах обстрела вечером 11 мая пишет Haaretz. Известно, что из семерых пострадавших четверо в состоянии средней степени тяжести, ранен ребенок. Один человек погиб.

Также три ракеты попали в здания в Сдероте, никто не пострадал.

Накануне по Израилю было выпущено порядка 400 ракет.

Израиль начал операцию «Щит и стрела» 9 мая, армия наносит удары по объектам запрещенной в России террористической организации «Исламский джихад».