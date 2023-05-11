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    В мире рекордно выросло количество внутренних беженцев. Ситуация на Украине хуже, чем в Конго, Колумбии и Судане

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    Норвежский центр мониторинга внутренних перемещений (IDMC) привел статистику за 2022 год. Покинуть свои дома были вынуждены больше 70 миллионов человек.

    IDCM 11 мая приводит два основных показателя — количество перемещенных человек и количество случаев, когда переезжать вынуждены всей семьей. Речь идет и о переездах в более безопасные регионы внутри страны.

    Прирост по количеству человек за последний год составил примерно 20% — 71,1 млн к 59,2 в 2021 году. Из этих людей 62,5 млн были вынуждены бросать свои дома из-за конфликтов, еще 8,7 млн бежали от стихийных бедствий.

    Перемещения, которые могут включать несколько человек, достигли 60,9 млн, это рекорд за всю историю отслеживания — на 60% больше, чем год назад. 32,6 млн бежали от природных катаклизмов, 28,3 млн из-за конфликтов.

    По данным IDCM, из-за конфликтов бежали 16,9 млн украинцев, 4 млн жителей Конго, 2 миллиона эфиопов, миллион жителей Бирмы и тысячи в Буркина-Фасо, Колумбии, Судане, Йемене, Сирии и Киргизии.

    От стихийных бедствий бежали 8 миллионов пакистанцев, 5,4 млн покинули дома на Филиппинах, переместились 3,6 млн китайцев, 2,5 млн жителей Индии и почти столько же в Нигерии.

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