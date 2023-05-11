В мире рекордно выросло количество внутренних беженцев. Ситуация на Украине хуже, чем в Конго, Колумбии и Судане

Норвежский центр мониторинга внутренних перемещений (IDMC) привел статистику за 2022 год. Покинуть свои дома были вынуждены больше 70 миллионов человек.



IDCM 11 мая приводит два основных показателя — количество перемещенных человек и количество случаев, когда переезжать вынуждены всей семьей. Речь идет и о переездах в более безопасные регионы внутри страны.

Прирост по количеству человек за последний год составил примерно 20% — 71,1 млн к 59,2 в 2021 году. Из этих людей 62,5 млн были вынуждены бросать свои дома из-за конфликтов, еще 8,7 млн бежали от стихийных бедствий.