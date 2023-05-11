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    После взрыва в многоэтажке в Германии задержали пожилого мужчину. Он может быть «ковид-отрицателем»

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    В германском городе Ратинген в земле Северный Рейн — Вестфалия произошел взрыв в многоэтажном доме. По предварительным данным, несколько человек пострадали, а в квартире у предполагаемого организатора взрыва нашли труп, пишут местные СМИ.

    Спецназ ворвался в одну из квартир и задержал мужчину лет 60, сообщает 11 мая Spiegel. Он был ранен, но неясно, получил ли он травмы во время взрыва или по другой причине.

    По словам министра внутренних дел земли Северный Рейн — Вестфалия Герберта Ройля, около десяти утра управляющая компания дома позвонила в полицию и рассказала, что почтовый ящик квартиры, в которой живут мать с сыном, переполнен. Звонившие предположили, что с жильцами могло что-то случиться. Якобы, когда полиция и пожарные попытались открыть дверь, жилец квартиры устроил взрыв с помощью неустановленного устройства, а в помещении потом нашли тело давно умершей женщины. Несколько сотрудников экстренных служб ранены.

    По данным из соцсетей, задержанный мужчина был связан с движением «ковид-отрицателей».

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