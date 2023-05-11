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    Вратарь Никита Гойло вернется в «Зенит»

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    Вратарь футбольного клуба «Пари НН» по окончании сезона вернётся в петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые подписали контракт с 24-летним игроком до конца сезона-2026/27.

    Никита Гойло — воспитанник СДЮСШОР «Зенит». Дебютировал в молодежном составе сине-бело-голубых в феврале 2017 года. Летом того же года впервые вызывался на сборы главной команды.

    Летом 2020-го на полтора сезона уехал на правах аренды в «Акрон», за который провел 18 матчей. В составе нижегородского клуба провел 18 матчей в РПЛ и национальном Кубке.

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