Вратарь Никита Гойло вернется в «Зенит»

Вратарь футбольного клуба «Пари НН» по окончании сезона вернётся в петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые подписали контракт с 24-летним игроком до конца сезона-2026/27.



Никита Гойло — воспитанник СДЮСШОР «Зенит». Дебютировал в молодежном составе сине-бело-голубых в феврале 2017 года. Летом того же года впервые вызывался на сборы главной команды.

Летом 2020-го на полтора сезона уехал на правах аренды в «Акрон», за который провел 18 матчей. В составе нижегородского клуба провел 18 матчей в РПЛ и национальном Кубке.