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    Средний проспект В.О., Рябовское шоссе, проспект Обуховской Обороны. Где ждать ограничений в ближайшие дни

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    Ремонт коммуникаций, светофоров и другие работы с 13 мая внесут изменения в схему движения транспорта в четырех районах Петербурга: Василеостровском, Красногвардейском, Кронштадтском и Невском. Продлятся новые ограничения до лета.

    Василеостровский район

    До 8 июня ограничат проезд по 6–7-й линиям В.О. от набережной реки Смоленки до Малого проспекта В.О., сообщает 11 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Водителей там потеснила пешеходная галерея.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А у перекрестка Среднего проспекта В.О. с 24–25-й линией В.О. на два месяца введут ограничения для реконструкции теплосети. До 12 июля перекроют проезд по 24–25-й линиям В.О. у Среднего проспекта В.О. и ограничат движение по Среднему у 24–25-й линий В.О. Объехать можно будет по 18–19-й линии В.О., Среднему проспекту В.О. и 22–23-й линии В.О.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Красногвардейский район

    На Рябовском шоссе с 13 по 14 мая ограничат движение у дома 42. Там будут ремонтировать инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Кронштадтский район

    До 6 июня из-за работ по переустройству газопровода ограничат движение на перекрестке Цитадельского шоссе и Цитадельской дороги.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    Для реконструкции светофора ограничат движение на перекрестке проспекта Обуховской Обороны и проспекта Елизарова. Измененная схема будет действовать почти месяц — до 10 июня.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движенияОграничения движения транспорта
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