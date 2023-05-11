Средний проспект В.О., Рябовское шоссе, проспект Обуховской Обороны. Где ждать ограничений в ближайшие дни

Ремонт коммуникаций, светофоров и другие работы с 13 мая внесут изменения в схему движения транспорта в четырех районах Петербурга: Василеостровском, Красногвардейском, Кронштадтском и Невском. Продлятся новые ограничения до лета.



Василеостровский район