Средний проспект В.О., Рябовское шоссе, проспект Обуховской Обороны. Где ждать ограничений в ближайшие дни

Ремонт коммуникаций, светофоров и другие работы с 13 мая внесут изменения в схему движения транспорта в четырех районах Петербурга: Василеостровском, Красногвардейском, Кронштадтском и Невском. Продлятся новые ограничения до лета.
Василеостровский район
До 8 июня ограничат проезд по
А у перекрестка Среднего проспекта
Красногвардейский район
На Рябовском шоссе с 13 по 14 мая ограничат движение у дома 42. Там будут ремонтировать инженерные сети.
Кронштадтский район
До 6 июня из-за работ по переустройству газопровода ограничат движение на перекрестке Цитадельского шоссе и Цитадельской дороги.
Невский район
Для реконструкции светофора ограничат движение на перекрестке проспекта Обуховской Обороны и проспекта Елизарова. Измененная схема будет действовать почти месяц — до 10 июня.