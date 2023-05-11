Ехали в Петербург, а попали в «Терминал». Семья без паспортов застряла между домом и киносъёмками

Фото: предоставлено читательницей «Фонтанки» Ольгой Поделиться Поделиться





Роль Тома Хэнкса из фильма «Терминал» вынужденно примеряет на себя семья из Барнаула. Вдохновившись петербургскими видами, рассчитывали увидеть иное кино, но лишились документов.

О петербургской драме «Фонтанке» 11 мая рассказала Ольга. В город на Неве она приехала вместе с мужем в начале месяца. Мечталось с детства, но первое знакомство не задалось. Впечатление от открыточных видов оказалось подпорчено перед расставанием и сорвало дальнейшие планы.



Из Петербурга пара рассчитывала уехать в Москву, оттуда — в Минск. В Белоруссию готовились отправиться вместе с дочерью — актрисой. После работы с Юлией Пересильд в фильме «Вызов» и роли в драмеди режиссёра Ивана Капитонова «Голова-жестянка» у нее назначены новые съёмки, родители хотели помочь и поддержать.



Злоключения начались по пути на Московский вокзал в ночь на 7 мая. На станции метро «Невский проспект», выйдя из вагона, Ольга хватилась сумки, висевшей на ремешке через плечо. Помнит, что в поезде не снимала, но больше внимания обращала на чемоданы. К пассажирам не присматривалась — в ночном метро их было немного, казалось, можно было отвлечься на переписку.



В сумке паспорта её и мужа, страховка, СНИЛС, банковские карты и около 60 тысяч рублей наличными. Их приготовили для обмена во время пребывания в Белоруссии.

«Обратилась к дежурной в метро. Говорит, ничего сделать не могу, езжайте до «Купчино», может, там ваша сумка», — рассказывает Ольга.

На конечной разочаровали: ничего забытого в поездах не находили. На вопрос «Что делать?» бросили безэмоциональное «Не знаю». Отыскать полицейских в метро не удалось. В единой службе «112» отправили в ближайший отдел писать заявление.



По словам Ольги, заявили о краже и остались в полном непонимании, как жить дальше. Поезд ушёл без них, в Москву удалось добраться на BlaBlaCar. Деньги на дорогу на карту супруга перевёл родственник.

Попытка восстановить документы и всё же попасть в Минск увязла в бюрократии. В местном МФЦ потребовали постановление о возбуждении дела или отказе.

«Сказали, что без постановления паспорт выдать не могут. Узнаю про постановление — говорят, что выслать его могут только почтой в Барнаул в течение 10 — 30 дней. И вот мы без денег и документов в чужом городе», — говорит Ольга.



В пропавшей сумке были в том числе наушники, геолокация которых подсказывала, что на протяжении шести часов они были как будто на станции «Сенная площадь». Потом адрес изменился на одну литеру — с 2а на 2г.



«Звонила в отдел, говорила об этом. Предлагала прислать фото сумки. В ответ: всё передадим, вам перезвонят. Никто так и не позвонил. Уговаривала посмотреть камеры — они же везде, пять станций всего. Сказали: мол, пассажиропоток в два миллиона, нет возможности. Из отдела отослали в канцелярию. К ним не дозвониться, очно принимают только по вторникам. На моё заявление о том, что паспорт оформляют в течение пяти рабочих дней (об этом сказано на Госуслугах — Прим. Ред.), спросили «Где это вы такое вычитали?», — делится мытарствами женщина.



Во временных удостоверениях не отказали. С ними в течение десяти дней возможно вернуться в Барнаул, но, уехав за тысячи километров, семья рассчитывает всё же продолжить путешествие. Говорят, московская полиция оказалась коммуникабельнее петербургской, но и там не подсказали, как без потерь решить вопрос с восстановлением документов.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

