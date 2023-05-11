Лето в пути. Электрички с Балтийского вокзала переходят на летнее расписание раньше срока

Пригородные электрички на Балтийском направлении переходят на летний график раньше срока — с 22 мая, а не с 28-го, как планировалось ранее. Об этом сообщает 11 мая официальный портал Ленинградской области. Поспешить решили в связи с ростом пассажиропотока. В первую очередь туристического.

Подробнее с расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Также открыты дополнительные кассы на станциях, возле которых расположены крупнейшие в 47-м регионе садоводческие массивы. Это Пупышево (Волховский район), Трубниково (Тосненский район), Мшинская (Лужский район) и остановочный пункт 55 км (Киришский район).