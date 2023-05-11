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    Лето в пути. Электрички с Балтийского вокзала переходят на летнее расписание раньше срока

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    Пригородные электрички на Балтийском направлении переходят на летний график раньше срока — с 22 мая, а не с 28-го, как планировалось ранее. Об этом сообщает 11 мая официальный портал Ленинградской области. Поспешить решили в связи с ростом пассажиропотока. В первую очередь туристического.

    Подробнее с расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Также открыты дополнительные кассы на станциях, возле которых расположены крупнейшие в 47-м регионе садоводческие массивы. Это Пупышево (Волховский район), Трубниково (Тосненский район), Мшинская (Лужский район) и остановочный пункт 55 км (Киришский район).

    Статистика показывает, что число пассажиров пригородных электричек в последнее время растёт. «В 2022 году по Ленинградской области пригородными поездами было перевезено 46,2 миллиона пассажиров — это на 9,2% больше, чем в 2021 году», – сообщил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

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