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    В Мурино на Воронцовском бульваре взорвался автомобиль Audi

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    6 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Автомобиль Audi A6 взорвался на Воронцовском бульваре в Мурино днем 11 мая. Машина, по данным «Фонтанки», принадлежит 27-летнему жителю Новгородской области.

    читатель «Фонтанки»

    Как рассказал «Фонтанке» житель города, чьи окна выходят прямо во двор, где произошел инцидент, самого взрыва он не видел. Сперва он услышал два хлопка, после чего выглянул в окно и увидел горящую машину. Судя по кадрам, автомобилисты тушили Audi своими силами.

    «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Обновление на 17 часов:

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, во время ремонта произошло самовозгорание автомобиля. Никто не пострадал.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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