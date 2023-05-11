В Мурино на Воронцовском бульваре взорвался автомобиль Audi

Автомобиль Audi A6 взорвался на Воронцовском бульваре в Мурино днем 11 мая. Машина, по данным «Фонтанки», принадлежит 27-летнему жителю Новгородской области.
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Как рассказал «Фонтанке» житель города, чьи окна выходят прямо во двор, где произошел инцидент, самого взрыва он не видел. Сперва он услышал два хлопка, после чего выглянул в окно и увидел горящую машину. Судя по кадрам, автомобилисты тушили Audi своими силами.
«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновление на 17 часов:
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, во время ремонта произошло самовозгорание автомобиля. Никто не пострадал.