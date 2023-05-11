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    Наука

    На выставке «Триллион секунд» прочитают цикл лекций о наскальном искусстве

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    Эти лекции помогут более глубоко, а может, и иначе взглянуть на экспонаты самой выставки. Триллион секунд — это примерно 32 тысячи лет. Столько лет старейшим рисункам в пещерах Северной Евразии. По субботам, начиная с 13 мая, куратор выставки «Триллион секунд» будет рассказывать и объяснять в Центре Д. С. Лихачева в особняке Румянцева (вход с Галерной ул., 45). 12+

    Фото: Пресс-служба ГМИ СПб
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    В 1959 году зоолог заповедника «Шульган-Таш» в Башкирии обнаружил в тамошней Каповой пещере наскальные рисунки. Позже другие ученые выявили больше 170 рисунков, сделанных охрой, смешанной с жиром: уверенно и довольно искусно исполненные лошади, мамонты. Но они и относительно «недавние» — им 18 тысяч лет. А есть такие, которым больше «триллиона секунд». Считается, что изображение верблюда в этой пещере — древнейшее в мире.

    Это были не просто художества, это была информация — в том числе о том, как охотиться. Устроители выставки-исследования «Триллион секунд», которая работает в Центре Лихачева особняка Румянцева, уверены, что «шедевры изобразительного творчества, которые в десятки раз старше Джоконды, — это не только кладезь научной информации о наших далеких предках, но и неиссякаемый источник вдохновения для современных художников». Чтобы вдохновение почувствовал не только художник, куратор выставки Алексей Солодейников прочитает пять лекций — в том числе о том, как наскальное искусство появилось и как пришло в упадок. Солодейников — специалист в области документирования наскального искусства. За 20 с лишним лет он объездил сотни памятников наскального искусства в Северной Евразии, открыл неизвестные ранее древние рисунки, разработал методы документирования наскального творчества.

    Расписание лекций:

    13 мая в 15:00. Феномен наскального искусства. Появление, развитие, упадок.

    20 мая в 15:00. Капова пещера («Шульган-Таш»). Между Европой и Азией.

    27 мая в 15:00. Изобразительные приемы в наскальном искусстве.

    3 июня в 15:00. Искусство, язык, мозг, человек.

    17 июня в 15:00. Вечные темы в искусстве.

    Подробности на сайте проекта «Триллионсекунд.рф». Выставка продлится до 26 июня 2023 года.

    Александра Шеромова

    Фото: Пресс-служба ГМИ СПб

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