В Выборгском районе взрослых удивили детсадовцы, поднимающие триколор под Гимн России

Жителей Выборгского района утром 11 мая взволновало действие под их окнами: детсадовцы из ГБДОУ №108 на улице Грибалевой, 7, вытянутые по стойке смирно, под Гимн Российской Федерации гордо поднимают триколор на флагштоке, а затем маршируют и даже танцуют под патриотические песни. Видео, присланное в редакцию, они сопроводили вопросом: «Это вообще нормально?»

«Фонтанка» решила не гадать, а получить ответ на этот вопрос из первых рук, и выяснила: нормально. На видео обычная практика: никакой политики, дошкольникам торжественно вручают значки ГТО, рассказала заведующая детским садом Наталья Бойцова. По ее словам, сад участвует в сдаче норм ГТО уже два года. Да-да, к труду и обороне россиян готовят теперь с 6 лет — по желанию, конечно. Например, детсадовец должен уметь прыгнуть с места на 140 см в длину, покачать пресс 35 раз в минуту и пробежать за 8 минут 1 км на лыжах.

Звонок «Фонтанки», однако, встревожил коллектив детского сада: там не сразу разобрались, по какому поводу поднимали флаг и пели гимн в этот раз.

Оказалось, что подобное происходило еще и 4 мая — только флаг не поднимали и не пели гимн, а прошли Бессмертным полком — по личной инициативе заведующей детским садом. «Ребята взяли портреты своих прадедушек и прабабушек, которые воевали на войне, и у нас был Бессмертный полк», — рассказали в детском саду.

Гимн детсадовцам включают не только в дни вручения значков ГТО, но и, например, в День России — такие методические рекомендации были даны детским садам в прошлом году приказом президента и в рамках программы воспитания.