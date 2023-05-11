В 2024 году в Красносельском районе построят школу с двумя бассейнами

В Красносельском районе начали строить школу на 550 мест. Как уточняет девелопер GloraX, сдать ее собираются в конце 2024 года.
Школа рассчитана на 22 класса — восемь начальных, 10 средних и четыре старших. Помимо кабинетов физики, химии, биологии, лингафонных и мультимедийных кабинетов иностранных языков внутри создадут мастерские по металлу и дереву, а также кабинеты домоводства. Также в школе будет актовый зал, библиотека с читальным залом, столовая и медпункт. Трехэтажное здание школы спроектировали и расположили так, чтобы окна классов выходили на южную и восточную стороны, где больше естественного света.
Для занятий спортом спроектируют спортивный и хореографический залы и два бассейна с чашами размером 25х11 м и 10х6 м. На пришкольной территории появится стадион с площадками для футбола, волейбола и баскетбола.
Огороженная и озелененная территория школы станет площадкой для школьных мероприятий. Для гостей предусмотрят 20 парковочных мест.
Как отметил Алексей Пятненков, и.о. вице-президента блока управление проектами GloraX, построенный на средства девелопера объект на территории жилого комплекса «Английская Миля» передадут городу. Появление школы также создаст 67 новых рабочих мест.