Водитель автомобиля зашиб женщину на тротуаре дорожным знаком в Омске

Прохожая в Омске получила дорожным знаком из-за того, что водитель проезжавшей мимо машины не справился с управлением. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.

ДТП случилось в 8:45 11 мая в районе дома 14 по улице Лукашевича в Омске, сообщает пресс-служба УМВД Омской области. 24-летний мужчина на автомобиле Toyota не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение и опору дорожного знака. От удара столб со знаком упал прямо на стоявшую на тротуаре 49-летнюю женщину. На записи видно, что потерпевшая заметила ДТП и попыталась отскочить из-под удара, но не успела.