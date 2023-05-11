Больше 80 филиппинских школьников попали в больницу из-за химического отравления

Как минимум 81 ученик начальной школы Мираб в филиппинской провинции Магинданао попал в больницу из-за химического отравления. Об этом 11 мая сообщает медиакомпания ABS-CBN.



Дети в возрасте от 9 до 12 лет страдали от сильного головокружения, головной боли, рвоты и болей в животе. Ещё 130 школьников поместили под наблюдение после того, как у них начали проявляться похожие симптомы. По предварительным данным, они могли вдохнуть инсектицид, используемый для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур.



Занятия в начальной школе приостановили до конца недели, чтобы провести дезинфекцию территории.

