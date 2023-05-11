«Мы обязательно поставим сына на ноги, нам нужна лишь небольшая помощь». Маленькому петербуржцу требуется реабилитация после перенесённого менингита

В месячном возрасте у Артёма обнаружили герпетический менингоэнцефалит. Мальчик чудом остался жив, но болезнь поразила мозг и произошла задержка развития. Малыш регулярно проходит курсы реабилитации, которые дают положительный эффект. Но на очередной курс у родителей уже нет средств.

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Артём Махно, 2 года. Санкт-Петербург.

Органическое поражение центральной нервной системы, спастический тетрапарез, эпилепсия, задержка психомоторного развития.



Необходим курс реабилитации. Не хватает 99 425 руб.

Артёмке два годика. Малыш родился абсолютно здоровым и первый месяц жизни не давал родителям никаких поводов для волнений. Всё изменилось после того, как мальчику сделали прививку от гепатита B. У крохи несколько дней не падала температура. Маме малыша несколько раз приходилось вызывать скорую, однако врачи были уверены, что виной всему реакция на прививку.



Ещё через несколько дней стало понятно, что с ребёнком происходит что-то не то: сначала он как будто бы стал подмигивать одним глазом, затем начал дёргать кулачком, ручкой, ножкой. И всё по правой стороне. Это уже мало напоминало реакцию на прививку.

Мальчика забрали в больницу, где и поставили страшный диагноз — герпетический менингоэнцефалит. Две недели маленький петербуржец провёл в реанимации, подключённый к аппарату ИВЛ. Состояние ребёнка оставалось стабильно тяжёлым, врачи готовили родителей к тому, что возможен летальный исход. Шансов на жизнь почти не было. Но случилось чудо — Артём справился.



Увы, болезнь не прошла без последствий: инфекция поразила большой участок мозга, из-за чего у Артёма появились эпилептические приступы и задержка психомоторного и психоречевого развития. Добавился тонус мышц. Всё это повлияло на то, что малыш стал сильно отставать от сверстников, и, чтобы догнать их, ему предстоит пройти долгий путь из множества реабилитаций.

Очередной курс реабилитации обойдётся семье в 147 000 рублей . Это большая сумма для родителей мальчика, которые уже потратили все имеющиеся сбережения на восстановление сына.



За помощью семья Артёма обратилась в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент собрано чуть больше 30 % от необходимой суммы.

«С года мы проходим реабилитации стационарно и амбулаторно, платные и бесплатные. Денег всегда не хватало, какое-то время я активно брала кредиты на лечение, но вскоре поняла, что это — бездна, положение наше становилось всё хуже, — говорит мама малыша. — Артём у нас сильный мальчик, мы обязательно поставим его на ноги. Нам нужна лишь небольшая помощь».

