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    В Совфеде предложили разрешить тратить средства маткапитала на оплату детских спортивных секций

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    Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, которым разрешается тратить средства материнского (семейного) капитала на спортивные секции для детей до 18 лет и на медицинское страхование ребенка до года. Об этом 11 мая сообщает ТАСС.

    Согласно инициативе Кутепова, средства семейного капитала направляются на получение «физкультурно-оздоровительных услуг ребенком (детьми) в физкультурно-спортивных организациях» в соответствии с заявлением о распоряжении.

    По словам Кутепова, реализация законопроекта позволит родителям оплачивать спортивные секции и кружки ребенка с помощью маткапитала. В пояснительной записке подчеркивается, что это сделает физкультуру и спорт доступнее, в том числе для многодетных семей.

    Средства семейного капитала также предлагается направлять на добровольное медицинское страхование ребенка с рождения до одного года, а также на его медицинское обслуживание с рождения до года.

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