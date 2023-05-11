В Совфеде предложили разрешить тратить средства маткапитала на оплату детских спортивных секций

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, которым разрешается тратить средства материнского (семейного) капитала на спортивные секции для детей до 18 лет и на медицинское страхование ребенка до года. Об этом 11 мая сообщает ТАСС.



Согласно инициативе Кутепова, средства семейного капитала направляются на получение «физкультурно-оздоровительных услуг ребенком (детьми) в физкультурно-спортивных организациях» в соответствии с заявлением о распоряжении.

