    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, зап

    769мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd76.69eur84.15

    Экс-канцлер ФРГ Шрёдер и глава «Альтернативы для Германии» Хрупалла посетили прием посольства России в честь 9 Мая

    1636
    14 комментариев

    На приеме в честь Дня Победы в российском посольстве в Берлине присутствовали бывший канцлер Германии Шрёдер и ряд других немецких политиков, в том числе лидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. Об этом 11 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на немецкие СМИ.

    Также в посольстве были председатель комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст, экс-глава Госсовета Германии Эгон Кренц.

    Кроме того, на прием в диппредставительство пришли представители стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

    Герхард Шредер возглавлял Германию с 1998 по 2005 год. Он возглавлял совет директоров «Роснефти» и являлся председателем комитета акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток-2».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    9 МаяБерлинГермания
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    Гость11 Мая 2023 в 09:45
    Купленные.
    +3−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close