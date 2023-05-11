Экс-канцлер ФРГ Шрёдер и глава «Альтернативы для Германии» Хрупалла посетили прием посольства России в честь 9 Мая

На приеме в честь Дня Победы в российском посольстве в Берлине присутствовали бывший канцлер Германии Шрёдер и ряд других немецких политиков, в том числе лидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. Об этом 11 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на немецкие СМИ.

Также в посольстве были председатель комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст, экс-глава Госсовета Германии Эгон Кренц.

Кроме того, на прием в диппредставительство пришли представители стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.