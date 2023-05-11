«Выборгскую» снова закрыли, но жители пока к этому не привыкли

Несмотря на то, что станцию метро «Выборгская» закрывают каждое утро по будням, жители соседних улиц все равно стараются успеть — и к 8:40 пассажиропоток увеличивается настолько, что двери закрываются. 11 мая вход прекратили в 8:41. Метрополитен просит пользоваться соседними станциями: «Лесная» и «Площадь Ленина».

20 апреля на «Выборгской» начался ремонт эскалаторов, сейчас работают только два: на спуск и на подъём. Станцию регулярно закрывают около 8:40, а открывают около 9 часов.

UPD: С 8:55 станция работает в обычном режиме.