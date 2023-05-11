Инвалида ограбили во время прогулки по Пулковскому парку. Приезжий забрал у него самое ценное

Сотрудники уголовного розыска задержали по горячим следам мужчину, который снял кольцо с инвалида в Пулковском парке.



В единую службу 112 пострадавший 48-летний инвалид обратился накануне около половины второго дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 мая. Он, по предварительной информации, сообщил, что сидел в парке на скамейке, когда к нему подсел мужчина. Злоумышленник силой снял с пальца у инвалида кольцо и убежал.



Подозреваемого задержали в том же парке около двух дня. Выяснилось, что он приехал из Приморского края, где уже несколько раз отсидел за кражи. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».