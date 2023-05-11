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    «Тойоту» нашли в пруду в Красноярском крае, погибших — пятеро

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    Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
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    Пять человек погибли в ДТП в Красноярском крае. Полицейские восстанавливают картину по следам.

    Как сообщает 11 мая МВД Красноярского края, в полицию поступила информация о том, что на 4-м километре дороги Каптырево — Субботнино (Шушенский район) в аварию попал белый автомобиль. Прибыв на место, правоохранители нашли белую «Тойоту» в пруду. На фотографиях видно, какие сильные повреждения она получила. На асфальтовой дороге рядом были хорошо видны следы заноса.

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    По предварительным данным, на месте скончались водитель и четыре пассажира — это двое мужчин и три женщины. Их личности выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.

    Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю


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