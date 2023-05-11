«Тойоту» нашли в пруду в Красноярском крае, погибших — пятеро

Пять человек погибли в ДТП в Красноярском крае. Полицейские восстанавливают картину по следам.
Как сообщает 11 мая МВД Красноярского края, в полицию поступила информация о том, что на 4-м километре дороги Каптырево — Субботнино (Шушенский район) в аварию попал белый автомобиль. Прибыв на место, правоохранители нашли белую «Тойоту» в пруду. На фотографиях видно, какие сильные повреждения она получила. На асфальтовой дороге рядом были хорошо видны следы заноса.
По предварительным данным, на месте скончались водитель и четыре пассажира — это двое мужчин и три женщины. Их личности выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.