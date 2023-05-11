«Мы не ведем войну». Песков назвал СВО «очень сложной»

Военная операция на территории Украины «очень сложная», но Россия достигла «определенных целей». Пресс-секретарь российского президента в интервью телеканалу ATV рассказал, чем СВО отличается от войны.

По словам Пескова, сложности на фронте связаны с тем, что начиналась операция как конфликт России и Украины, но «в тот момент трудно было себе представить, что члены НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские страны сначала косвенно, а потом прямо будут вмешиваться».

Песков также обьяснил, почему прогресс идет медленно. «Потому что русские не ведут войну. Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни», — сказал представитель Кремля.