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    «Мы не ведем войну». Песков назвал СВО «очень сложной»

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    Военная операция на территории Украины «очень сложная», но Россия достигла «определенных целей». Пресс-секретарь российского президента в интервью телеканалу ATV рассказал, чем СВО отличается от войны.

    По словам Пескова, сложности на фронте связаны с тем, что начиналась операция как конфликт России и Украины, но «в тот момент трудно было себе представить, что члены НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские страны сначала косвенно, а потом прямо будут вмешиваться».

    Песков также обьяснил, почему прогресс идет медленно. «Потому что русские не ведут войну. Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни», — сказал представитель Кремля.

    Он также отметил, что России удалось «изрядно потрепать военную машину Украины» — демилитаризация была одной из целей СВО.

    Он также прокомментировал ситуацию вокруг Бахмута и заявления Евгения Пригожина: «Я не буду называть ничьей фамилии, но скажу, что вне зависимости от того, что они говорят и какие заявления делают, речь идет о вооруженных силах Российской Федерации. Это все российские силы. Это все те же силы, которые всегда преследуют одну и ту же цель».

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