Не очень праздничный аванс: майские выплаты уменьшатся из-за долгих выходных и новых законов

Майские праздники позади, а впереди — расплата за долгий отдых. Кого-то она ждет в виде аврала на работе, у кого-то отразится на кошельке, а кто-то попадет в обе категории — из-за долгих выходных в начале месяца многие получат уменьшенный аванс. Мы разобрались, сколько работодатель должен заплатить и когда ждать денег.
Начнем с хороших новостей: если вы получаете оклад, то общий размер выплат по итогам месяца у вас должен остаться прежним. Из-за того, что в начале месяца было много выходных, авансовая часть может уменьшиться, но вторая выплата будет больше обычного.
— Заработная плата выплачивается пропорционально отработанному времени, то есть за фактически отработанные дни, в даты, которые установлены правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором, — говорит директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.
Закон допускает возможность для работодателя выплачивать аванс не пропорционально отработанному времени, а в установленном проценте от оклада. До недавнего времени этим пользовалась существенная доля компаний.
— Многим работодателям было удобней платить в процентном соотношении — делили оклад 50 на 50 или 40 на 60, одна часть была авансом, вторая — основной зарплатой, — объясняет Южалин. — Довольно часто такая практика встречалась. Прямо в законе это не запрещено, но по логике того, что указано в Трудовом кодексе, по разъяснениям государственных органов всё сводилось к тому, что правильней выплачивать аванс не в процентном соотношении, а по количеству отработанных дней за учетный период.
Сейчас многие компании, которые платили аванс в процентном соотношении, переходят к той схеме оплаты, которую изначально Трудовой кодекс считает основной — по числу отработанных дней. Ключевую роль сейчас сыграло изменение Налогового кодекса.
— По старым правилам датой выплаты зарплаты считался последний день календарного месяца, за который производится оплата, и НДФЛ удерживали по итогам месяца. То есть работодатель мог выплатить сотруднику весь аванс без перечисления НДФЛ в налоговую на следующий день, — объясняет юрист компании Benefactum Денис Валдеев.
Теперь датой получения дохода считается именно день, когда деньги зачисляют на счет. И вычитать подоходный налог нужно из каждой выплаты.
— Грубо говоря, из аванса НДФЛ не удерживался, удерживалось всё по совокупности из итоговой выплаты. По новым правилам НДФЛ нужно удерживать с каждой выплаты, — объясняет Александр Южалин. — Процентное деление выплат таким образом перестало быть удобным для расчетов, и правильней, безопасней работодателю оплачивать за фактически отработанное время.
Чтобы стало понятней, посмотрим на простом примере. Допустим, зарплата сотрудника в некой компании, назовем его Алексей,
Алексей работает стандартную пятидневку, так что работать в праздники ему не придется. И в итоге за первую половину мая, с
Теперь посчитаем, сколько за эти восемь дней Алексей заработал: для этого нужно узнать стоимость одного рабочего дня. Делим оклад — у Алексея он 30 тысяч рублей — на количество рабочих дней в мае, которых в этом году 20. Получается, один рабочий день Алексея стоит 1500 рублей. Умножаем на 8 и получаем 12 тысяч рублей.
Но не забываем о налогах, которые теперь вычитают из каждой выплаты — и из аванса, и из зарплаты. Работодатель как налоговый агент удержит и отправит ФНС 13% от аванса Алексея, так что на руки он получит