Не очень праздничный аванс: майские выплаты уменьшатся из-за долгих выходных и новых законов

В первой половине мая в 2023 году всего восемь рабочих дней, так что аванс будет меньше, чем обычно Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Майские праздники позади, а впереди — расплата за долгий отдых. Кого-то она ждет в виде аврала на работе, у кого-то отразится на кошельке, а кто-то попадет в обе категории — из-за долгих выходных в начале месяца многие получат уменьшенный аванс. Мы разобрались, сколько работодатель должен заплатить и когда ждать денег.



Начнем с хороших новостей: если вы получаете оклад, то общий размер выплат по итогам месяца у вас должен остаться прежним. Из-за того, что в начале месяца было много выходных, авансовая часть может уменьшиться, но вторая выплата будет больше обычного.



— Заработная плата выплачивается пропорционально отработанному времени, то есть за фактически отработанные дни, в даты, которые установлены правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором, — говорит директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.



Закон допускает возможность для работодателя выплачивать аванс не пропорционально отработанному времени, а в установленном проценте от оклада. До недавнего времени этим пользовалась существенная доля компаний.

— Многим работодателям было удобней платить в процентном соотношении — делили оклад 50 на 50 или 40 на 60, одна часть была авансом, вторая — основной зарплатой, — объясняет Южалин. — Довольно часто такая практика встречалась. Прямо в законе это не запрещено, но по логике того, что указано в Трудовом кодексе, по разъяснениям государственных органов всё сводилось к тому, что правильней выплачивать аванс не в процентном соотношении, а по количеству отработанных дней за учетный период.



Сейчас многие компании, которые платили аванс в процентном соотношении, переходят к той схеме оплаты, которую изначально Трудовой кодекс считает основной — по числу отработанных дней. Ключевую роль сейчас сыграло изменение Налогового кодекса. — По старым правилам датой выплаты зарплаты считался последний день календарного месяца, за который производится оплата, и НДФЛ удерживали по итогам месяца. То есть работодатель мог выплатить сотруднику весь аванс без перечисления НДФЛ в налоговую на следующий день, — объясняет юрист компании Benefactum Денис Валдеев.

Теперь датой получения дохода считается именно день, когда деньги зачисляют на счет. И вычитать подоходный налог нужно из каждой выплаты. — Грубо говоря, из аванса НДФЛ не удерживался, удерживалось всё по совокупности из итоговой выплаты. По новым правилам НДФЛ нужно удерживать с каждой выплаты, — объясняет Александр Южалин. — Процентное деление выплат таким образом перестало быть удобным для расчетов, и правильней, безопасней работодателю оплачивать за фактически отработанное время. Чтобы стало понятней, посмотрим на простом примере. Допустим, зарплата сотрудника в некой компании, назовем его Алексей, 30 000 рублей в месяц до вычета налогов. Аванс в этой компании выплачивают 20-го числа, зарплату — 5-го числа следующего месяца. То есть аванс за первую половину мая Алексей получит 19 мая, поскольку 20 мая — суббота, а согласно ТК РФ при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня. Зарплату за май он получит по графику — 5 июня.



Алексей работает стандартную пятидневку, так что работать в праздники ему не придется. И в итоге за первую половину мая, с 1-го по 15-е число включительно, он отработает восемь дней.

Теперь посчитаем, сколько за эти восемь дней Алексей заработал: для этого нужно узнать стоимость одного рабочего дня. Делим оклад — у Алексея он 30 тысяч рублей — на количество рабочих дней в мае, которых в этом году 20. Получается, один рабочий день Алексея стоит 1500 рублей. Умножаем на 8 и получаем 12 тысяч рублей.

Но не забываем о налогах, которые теперь вычитают из каждой выплаты — и из аванса, и из зарплаты. Работодатель как налоговый агент удержит и отправит ФНС 13% от аванса Алексея, так что на руки он получит 10 440 рублей. Основная выплата, которая будет 5 июня, после вычета налогов составит 15 660 рублей.