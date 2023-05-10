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    На западе Москвы обрушились строительные леса, есть пострадавшие

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    Два человека пострадали из-за обрушения строительных лесов на улице Алексея Свиридова в Москве. О ЧП сообщает региональное управление МЧС 10 мая.

    По предварительным данным, леса обрушились из-за того, что была нарушена технология их сборки, рассказывает РИА Новости. «На месте падения лесов спасен один человек. Еще один рабочий был передан медикам для оценки его физического состояния», — пишет агентство «Москва».

    В сообщении МЧС отмечается, что обрушение произошло рядом со станцией первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) «Кунцевская» в половину десятого вечера.

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