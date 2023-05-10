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    Человек погиб, восемь, включая детей, пострадали в аварии с пятью машинами на трассе «Крым»

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    На трассе М-2 «Крым» в Тульской области столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, погиб молодой водитель, а пострадали восемь человек, включая двоих детей.

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    Кадры с места ДТП 10 мая публикует пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, авария произошла около семи вечера на 219-м километре автодороги М-2 «Крым» в районе деревни Карамышево.

    По предварительным данным полиции, погиб 23-летний водитель одной из машин. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

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