Человек погиб, восемь, включая детей, пострадали в аварии с пятью машинами на трассе «Крым»

На трассе
Кадры с места ДТП 10 мая публикует пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, авария произошла около семи вечера на
По предварительным данным полиции, погиб
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На трассе
Кадры с места ДТП 10 мая публикует пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, авария произошла около семи вечера на
По предварительным данным полиции, погиб
16 января 2023, 20:56
16 марта 2023, 17:17
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