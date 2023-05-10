Сделка на 10 миллиардов. Американо-австралийская компания претендует на лидерство в производстве лития

Компании Allkem и Livent объявили об обмене акциями и объединении усилий в добыче лития. После слияния они займут 7% рынка.

Автралийцы Allkem и американская Livent обьявили о слиянии 10 мая. Общая стоимость компании, сказано в заявлении, оценивается в 10,6 миллиарда долларов США.

В заявлении отмечается, что сделка будет закрыта до конца года. Allkem будет принадлежать примерно 56% акций, а акционеры Livent будут владеть, соответственно, 44%.