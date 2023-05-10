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    Сделка на 10 миллиардов. Американо-австралийская компания претендует на лидерство в производстве лития

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    Компании Allkem и Livent объявили об обмене акциями и объединении усилий в добыче лития. После слияния они займут 7% рынка.

    Автралийцы Allkem и американская Livent обьявили о слиянии 10 мая. Общая стоимость компании, сказано в заявлении, оценивается в 10,6 миллиарда долларов США.

    В заявлении отмечается, что сделка будет закрыта до конца года. Allkem будет принадлежать примерно 56% акций, а акционеры Livent будут владеть, соответственно, 44%.

    Livent сотрудничает с General Motors, Tesla и BMW, а Allkem с Toyota. Совместное предприятие может поглотить 7% мирового рынка лития и вывести компанию на 4-е место. Если план (250 тысяч тонн в год) по разработкам месторождений будет выполнен, то к 2027 году они выйдут в тройку лидеров. Автралийское предприятие добывает литий в Аргентине, Австралии и Канаде. У Livent месторождения также в Аргентине и Канаде.

    Как отмечает «Коммерсантъ», сделка позволит амерканским производителям батарей для электромобилей снизить зависимость от китайских поставок лития. Сейчас на рынке лидируют американская Albemarle, чилийская Sociedad Quimica y Minera de Chile, китайские Ganfeng Lithium и Tianqi Lithium.

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