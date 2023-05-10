В шведском Карлсборге на производстве боеприпасов произошел взрыв

Рабочий на заводе норвежского производителя оборонной продукции Nammo пострадал в Швеции после взрыва. Об этом 10 мая пишет Assosiated Press.

По предварительной версии, взрыв не связан непосредственно с производственным процессом и произошел во время техобслуживания оборудования. Пострадавший находился в помещении один, как сообщает SVT, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Риска дальнейших взрывов нет, пожара не последовало.

Завод расположен в 220 километрах от Стокгольма и принадлежит норвежской компании. Он производит мелкокалиберные боеприпасы для стрелкового оружия, в том числе штурмовых винтовок.