    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, зап

    768мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.69eur84.15
    ТЕМА ДНЯ

    Отопление в Петербурге отключат 11 мая

    В шведском Карлсборге на производстве боеприпасов произошел взрыв

    2757
    7 комментариев

    Рабочий на заводе норвежского производителя оборонной продукции Nammo пострадал в Швеции после взрыва. Об этом 10 мая пишет Assosiated Press.

    По предварительной версии, взрыв не связан непосредственно с производственным процессом и произошел во время техобслуживания оборудования. Пострадавший находился в помещении один, как сообщает SVT, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Риска дальнейших взрывов нет, пожара не последовало.

    Завод расположен в 220 километрах от Стокгольма и принадлежит норвежской компании. Он производит мелкокалиберные боеприпасы для стрелкового оружия, в том числе штурмовых винтовок.

    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    Гость10 Мая 2023 в 20:27
    Там же пиво варят.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close