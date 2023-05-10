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    Огонь уничтожил машину и гараж на Дальневосточном проспекте

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    На Дальневосточном проспекте вечером 10 мая горели машина и гараж. По словам очевидца, и от того, и от другого мало что осталось.

    читатель «Фонтанки»

    О пожаре рядом с 3 домом по Дальневосточному проспекту стало известно около пяти вечера, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Огонь заметил сосед хозяина гаража — и быстро позвонил в 112. «Сгорел автомобиль «Фольксваген», выгорел гараж с вещами. Тушили два расчета», — отметил наш собеседник.

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    По данным ведомства, гараж 3 на 4 метра был полностью охвачен огнем. На тушение ушло двадцать минут, обошлось без пострадавших.

    © Фонтанка.Ру

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