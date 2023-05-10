Актер фильма «Экипаж» Елизаров умер в Москве

Заслуженный артист России Анатолий Елизаров скончался в Москве на 81-м году жизни из-за проблем с сердцем. Он не только снимался в кино, но также выступал в качестве режиссера и преподавателя.

О смерти актера 10 мая пишет Regnum и ТАСС со ссылками на источники. Два дня назад тревогу забили родственники артиста — он не выходил на связь. Дверь в его московскую квартиру вскрывали с помощью полиции и МЧС, но оказалось, что поздно. По предварительным данным, актер скончался из-за проблем с сердцем.

Елизаров снимался в таких фильмах, как «Айболит-66», «Экипаж» (1980 года), «Совсем пропащий». Он также был мимом, его постановки с гастролями объехали множество стран Европы, были оценены в США. Он был доцентом кафедры эстрадного искусства ГИТИСа. Срежиссировал порядка 20 постановок.