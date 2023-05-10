В Финляндии продают два острова у российской границы. Один из них сто лет был закрытым

Два финских острова у российской границы выставлены на продажу, сообщают СМИ Суоми 10 мая. Кирконмаа и Ранкки, расположенные у побережья Котки, можно купить за 7,9 млн евро. Первый остров больше, второй — интереснее.



Остров Ранкки Россия начала укреплять в 1914 году, во время Первой мировой войны. Он должен был стать частью масштабной системы артиллерийских батарей вдоль обоих берегов Финского залива. На Ранкки сохранилось около 30 зданий, а также несколько фортов. С 1916 года остров был закрыт. Сначала это была российская военная база, потом — финская. Гражданским остров стал только в 2015 году, когда его продали туристической компании.