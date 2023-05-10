В Финляндии продают два острова у российской границы. Один из них сто лет был закрытым

Два финских острова у российской границы выставлены на продажу, сообщают СМИ Суоми 10 мая. Кирконмаа и Ранкки, расположенные у побережья Котки, можно купить за 7,9 млн евро. Первый остров больше, второй — интереснее.
Остров Ранкки Россия начала укреплять в 1914 году, во время Первой мировой войны. Он должен был стать частью масштабной системы артиллерийских батарей вдоль обоих берегов Финского залива. На Ранкки сохранилось около 30 зданий, а также несколько фортов. С 1916 года остров был закрыт. Сначала это была российская военная база, потом — финская. Гражданским остров стал только в 2015 году, когда его продали туристической компании.
Нынешний владелец Ранкки, предприниматель Исмо Рятю, купил тогда оба острова «всего» за 700 000 евро. Он уверен, что запрашиваемая им сегодня десятикратная цена оправдана.
«Мы вложили значительные средства в эту территорию: сейчас на продажу выставлено 100 земельных участков, все они уже зонированы. Кроме того, все здания на острове, которые сейчас отапливаются, имеют геотермальное отопление», — рассказал Рятю в интервью финским коллегам.
Несколько потенциальных покупателей уже проявили интерес к лоту. Ожидается, что сделка состоится до конца года.