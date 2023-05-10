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    Считай, повезло. В Дагестане 6-летний мальчик случайно выстрелил в себя из ружья

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    В дагестанском селе Леваши 6-летний ребенок во время игры с дедовским ружьем выстрелил сам в себя. Об этом 10 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики.

    Предварительно известно, что мальчик нашел заряженное ружье, принадлежащее деду, и стал с ним играть. Это привело к несчастному случаю.

    В пресс-службе администрации Левашинского района отметили, что с ребенком все в порядке, он находится в больнице.

    На данный момент информацию о происшествии проверяет прокуратура республики. В ведомстве добавили, что мальчика отвезли в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале. Он находится в удовлетворительном состоянии.

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