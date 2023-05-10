Совбез: за диверсии на железной дороге подросткам платят по 5 тысяч рублей

Через соцсети подростков в России заманивают в игры, суть которых заключается в распространении наркотиков и диверсиях на железной дороге. Об этом 10 мая рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин в интервью «Российской газете».
По словам Гребенкина, Запад использует российскую молодежь в «диверсионно-террористических целях и психологических операциях». В частности, некие «игроки виртуальных пространств» по заказу украинских спецслужб, утверждает замсекретаря Совбеза, получали по 5–10 тысяч рублей за диверсии.
Гребенкин приводит статистику: с февраля прошлого года в стране было предотвращено более 100 террористических преступлений, исполнителями которых собирались стать представители молодежи. «В 2022 году в образовательных организациях правоохранительными органами на стадии приготовления пресечено 7 таких преступлений, а также не допущены 22 попытки нападений на учащихся и учителей», — говорит чиновник.
Также Гребенкин рассказал, что используют подростков и наркоторговцы. Дети выполняют «задания», закладывая в определенных местах запрещенные вещества, после чего получают денежное вознаграждение. При этом он отмечает, что количество детей-наркоманов в стране постепенно снижается — сейчас на учете около 4 тысяч подростков.
По словам чиновника, побороть наркотрафик помогает СВО. Он убежден, что после событий 2014 года Украина «превратилась в производственное объединение по выпуску наркотиков» и вещества оттуда попадали на территорию России и Европы. Боевые действия, говорит Гребенкин, «в значительной мере способствовали перекрытию каналов поставки украинских наркотиков, предназначенных для распространения среди российской молодежи».
Гребенкин также рассказал, что в России идет разработка Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года. В ней будут прописаны меры по предупреждению совершения преступлений подростками и в их отношении.