Совбез: за диверсии на железной дороге подросткам платят по 5 тысяч рублей

Через соцсети подростков в России заманивают в игры, суть которых заключается в распространении наркотиков и диверсиях на железной дороге. Об этом 10 мая рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин в интервью «Российской газете». По словам Гребенкина, Запад использует российскую молодежь в «диверсионно-террористических целях и психологических операциях». В частности, некие «игроки виртуальных пространств» по заказу украинских спецслужб, утверждает замсекретаря Совбеза, получали по 5–10 тысяч рублей за диверсии.

Гребенкин приводит статистику: с февраля прошлого года в стране было предотвращено более 100 террористических преступлений, исполнителями которых собирались стать представители молодежи. «В 2022 году в образовательных организациях правоохранительными органами на стадии приготовления пресечено 7 таких преступлений, а также не допущены 22 попытки нападений на учащихся и учителей», — говорит чиновник.

Также Гребенкин рассказал, что используют подростков и наркоторговцы. Дети выполняют «задания», закладывая в определенных местах запрещенные вещества, после чего получают денежное вознаграждение. При этом он отмечает, что количество детей-наркоманов в стране постепенно снижается — сейчас на учете около 4 тысяч подростков.