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    Вскрыть пробу нет возможности. Суд прекратил дело об употреблении допинга петербургским спортсменом

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    Мировой судья судебного участка № 150 Петербурга прекратил производство по делу чемпиона России 2022 года по тяжелой атлетике Ваника Мхитаряна. Причиной названо отсутствие состава.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 мая, спортсмен обвинялся в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.18 КоАП РФ: нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

    Согласно протоколу не позднее 15 октября 2022 года Мхитарян употребил допинг — запрещенную субстанцию, относящуюся к запрещенному списку ВАДА 2022.

    Проба «А» показала наличие допинга. Мхитарян не согласился с результатами анализов, однако вскрытия пробы «Б» не стал требовать. По его словам, с этим возникла проблема: проба чемпиона находится в Австрии, куда у Мхитаряна нет возможности попасть из-за санкций. Поскольку воспользоваться правом на вскрытие пробы «Б» в своем присутствии он не может, заявление им и не подавалось.

    Кроме того, как установил суд, никогда ранее Мхитарян не был замечен в употреблении допинга. В результате суд встал на сторону спортсмена и прекратил дело.

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    ДопингСудТяжелая атлетика
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    Комментарии 12

    Гость10 Мая 2023 в 15:51
    🤣
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