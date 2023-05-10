Вскрыть пробу нет возможности. Суд прекратил дело об употреблении допинга петербургским спортсменом

Мировой судья судебного участка № 150 Петербурга прекратил производство по делу чемпиона России 2022 года по тяжелой атлетике Ваника Мхитаряна. Причиной названо отсутствие состава.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 мая, спортсмен обвинялся в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.18 КоАП РФ: нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Согласно протоколу не позднее 15 октября 2022 года Мхитарян употребил допинг — запрещенную субстанцию, относящуюся к запрещенному списку ВАДА 2022.
Проба «А» показала наличие допинга. Мхитарян не согласился с результатами анализов, однако вскрытия пробы «Б» не стал требовать. По его словам, с этим возникла проблема: проба чемпиона находится в Австрии, куда у Мхитаряна нет возможности попасть из-за санкций. Поскольку воспользоваться правом на вскрытие пробы «Б» в своем присутствии он не может, заявление им и не подавалось.
Кроме того, как установил суд, никогда ранее Мхитарян не был замечен в употреблении допинга. В результате суд встал на сторону спортсмена и прекратил дело.