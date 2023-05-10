В Москве три человека скончались после пожара в многоэтажке. Один из них выпрыгнул в окно

На северо-востоке Москвы три человека погибли после пожара в многоэтажном доме. Об этом 10 мая сообщает столичная прокуратура.
Официальный канал прокуратуры г. Москвы
Пламя вспыхнуло в трёхкомнатной квартире на Северодвинской улице. По предварительной информации, один из мужчин выпрыгнул из окна, пытаясь спастись от огня.
«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — уточнили в ведомстве.
По данным ТАСС, площадь возгорания составила 20 «квадратов», полыхали мебель и вещи.
Возбуждено уголовное дело по 3-й части 109-й статьи УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).