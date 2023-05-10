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    В Москве три человека скончались после пожара в многоэтажке. Один из них выпрыгнул в окно

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    На северо-востоке Москвы три человека погибли после пожара в многоэтажном доме. Об этом 10 мая сообщает столичная прокуратура.

    Официальный канал прокуратуры г. Москвы

    Пламя вспыхнуло в трёхкомнатной квартире на Северодвинской улице. По предварительной информации, один из мужчин выпрыгнул из окна, пытаясь спастись от огня.

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    «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — уточнили в ведомстве.

    По данным ТАСС, площадь возгорания составила 20 «квадратов», полыхали мебель и вещи.

    Возбуждено уголовное дело по 3-й части 109-й статьи УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).


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