Быстрый байкер и газелист-нарушитель сошлись на Александровской Фермы. ДТП попало на видео

Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло ранним утром 10 мая во Фрунзенском районе Петербурга. Два человека получили травмы.
Около 4:50 на пересечении Софийской улицы и проспекта Александровской Фермы столкнулись мотоцикл и автомобиль «Газель», сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На записи с камеры видеонаблюдения, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что микроавтобус пошел на разворот через двойную сплошную, и мотоциклист, ехавший заметно быстрее «Газели» в том же ряду, влетел ей в бок. ДТП, судя по видео, произошло в 4:46 на проспекте Александровской Фермы, сразу за островком безопасности у перекрестка.
От удара байкер перелетел через капот «Газели» и упал на дорогу. Микроавтобус же закончил разворот и только потом остановился. По данным главка, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла, оба 1995 года рождения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.