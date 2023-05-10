Дуб из Петербурга может стать «деревом года» в России. Дереву больше 300 лет

Старинный дуб «Елагинооостровский хранитель» номинирован на звание «Российское дерево года». Голосование на сайте национального конкурса проходит с 1 мая по 1 августа. Всего претендентов 69, дуб из Петербурга идёт под номером 65.

Дерево растёт на Восточной поляне у Елагина дворца. По легенде, дуб высажен более 300 лет назад первым владельцем острова Петром Шафировым, вице-канцлером Петра Великого. Сейчас высота его составляет 22 м, а диаметр ствола достигает 1,72 м.



Ленинградскую область на конкурсе представляет кедровая сосна «Лира» из выборгского парка Монрепо. Она ниже и моложе — 17 метров и 230 лет. Но, кроме необычной формы, уникальна ещё и тем, что в Монрепо это вообще единственный кедр.