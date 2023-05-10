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    Дуб из Петербурга может стать «деревом года» в России. Дереву больше 300 лет

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    Старинный дуб «Елагинооостровский хранитель» номинирован на звание «Российское дерево года». Голосование на сайте национального конкурса проходит с 1 мая по 1 августа. Всего претендентов 69, дуб из Петербурга идёт под номером 65.

    Фото: rosdrevo.ru
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    Дерево растёт на Восточной поляне у Елагина дворца. По легенде, дуб высажен более 300 лет назад первым владельцем острова Петром Шафировым, вице-канцлером Петра Великого. Сейчас высота его составляет 22 м, а диаметр ствола достигает 1,72 м.

    Ленинградскую область на конкурсе представляет кедровая сосна «Лира» из выборгского парка Монрепо. Она ниже и моложе — 17 метров и 230 лет. Но, кроме необычной формы, уникальна ещё и тем, что в Монрепо это вообще единственный кедр.

    Фото: rosdrevo.ru
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    Пока в голосовании с большим отрывом лидирует «Обнинский дуб» из Калужской области. Которому вообще-то впору идти в «юниорском» зачете — калужскому претенденту всего 87 лет.

    Фото: rosdrevo.ru
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    Фото: rosdrevo.ru
    Фото: rosdrevo.ru
    Фото: rosdrevo.ru

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    Дерево года
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