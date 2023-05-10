Маршрут построен: как организовать перевозку грузов по России

В 2022 году логистике было сложно, но уже в 2023-м ситуация улучшилась. Спрос на перевозки восстановился, хотя на рынке возник дисбаланс, когда грузов стало больше, чем машин. Казалось бы, чем он глубже, тем выше ставки — и это хорошо. На самом деле, в перспективе — нет.
Для качественного развития отрасли важно соблюдать баланс и равные возможности для всех участников: и для грузовладельцев, и для грузоперевозчиков. Это принцип, на котором основывается работа платформы Monopoly.Online.
Monopoly.Online — удобная площадка для взаимодействия грузоперевозчиков и грузовладельцев. Платформа помогает каждому участнику рынка быстро решать задачи в грузоперевозках.
Грузоперевозчику
— Получать доступ к актуальным и проверенным грузам по всей России. Ведь здесь более 2000 грузовладельцев размещает от 32000 актуальных заявок в месяц.
— Найти свой идеальный заказ. Можно выбрать груз по нужному направлению, подходящей дате погрузки, типу прицепа.
— Брать заказ онлайн за несколько минут и не переживать о мошенниках.
Каждая заявка проверена службой безопасности платформы, поэтому сервис несет ответственность за оплату выполненных заказов.
— Не упускать интересные заказы. Для этого нужно подписаться на те направления, которые интересны перевозчику, и получать информацию о новом размещении в режиме реального времени.
— Не бояться кассовых разрывов. Достаточно подключить специальные опции и не ждать средств неделями, а получать оплату выполненного заказа в течение пяти рабочих дней с даты предоставления документов по рейсу.
Грузовладельцу
— Найти проверенного и надежного партнера. Здесь зарегистрировано более 5000 активных перевозчиков, которые работают по всей России.
— Не переживать за сохранность груза. На Monopoly.Online не могут зарегистрироваться физические лица, а служба безопасности проводит тщательную проверку.
— Не ломать голову о том, какую поставить цену. На платформе работает опция «Рекомендованная стоимость», которая анализирует динамику рынка, оценивает параметры заявки — маршрут перевозки и условия — и формирует стоимость.
Просто попробовать
Но всегда лучше попробовать самому, чем верить на слово даже самым сильным аргументам. На Monopoly.Online можно зайти в гостевом режиме и протестировать все самостоятельно. Для этого не нужно проходить сложную процедуру регистрации и идентификации. Чтобы начать работу, достаточно пары кликов.
Просто заходите и находите своего идеального партнера в грузоперевозках на Monopoly.Online.
Monopoly.Online — платформа для организации грузоперевозок.0 +
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