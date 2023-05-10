Маршрут построен: как организовать перевозку грузов по России

В 2022 году логистике было сложно, но уже в 2023-м ситуация улучшилась. Спрос на перевозки восстановился, хотя на рынке возник дисбаланс, когда грузов стало больше, чем машин. Казалось бы, чем он глубже, тем выше ставки — и это хорошо. На самом деле, в перспективе — нет.



Для качественного развития отрасли важно соблюдать баланс и равные возможности для всех участников: и для грузовладельцев, и для грузоперевозчиков. Это принцип, на котором основывается работа платформы Monopoly.Online.



Monopoly.Online — удобная площадка для взаимодействия грузоперевозчиков и грузовладельцев. Платформа помогает каждому участнику рынка быстро решать задачи в грузоперевозках.



Грузоперевозчику



— Получать доступ к актуальным и проверенным грузам по всей России. Ведь здесь более 2000 грузовладельцев размещает от 32000 актуальных заявок в месяц.



— Найти свой идеальный заказ. Можно выбрать груз по нужному направлению, подходящей дате погрузки, типу прицепа.



— Брать заказ онлайн за несколько минут и не переживать о мошенниках.

Каждая заявка проверена службой безопасности платформы, поэтому сервис несет ответственность за оплату выполненных заказов.



— Не упускать интересные заказы. Для этого нужно подписаться на те направления, которые интересны перевозчику, и получать информацию о новом размещении в режиме реального времени.



— Не бояться кассовых разрывов. Достаточно подключить специальные опции и не ждать средств неделями, а получать оплату выполненного заказа в течение пяти рабочих дней с даты предоставления документов по рейсу.

