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    Мультимедийная заметка

    Маршрут построен: как организовать перевозку грузов по России

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    Фото: https://stock.adobe.com/
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    В 2022 году логистике было сложно, но уже в 2023-м ситуация улучшилась. Спрос на перевозки восстановился, хотя на рынке возник дисбаланс, когда грузов стало больше, чем машин. Казалось бы, чем он глубже, тем выше ставки — и это хорошо. На самом деле, в перспективе — нет.

    Для качественного развития отрасли важно соблюдать баланс и равные возможности для всех участников: и для грузовладельцев, и для грузоперевозчиков. Это принцип, на котором основывается работа платформы Monopoly.Online.

    Monopoly.Online — удобная площадка для взаимодействия грузоперевозчиков и грузовладельцев. Платформа помогает каждому участнику рынка быстро решать задачи в грузоперевозках.

    Грузоперевозчику

    — Получать доступ к актуальным и проверенным грузам по всей России. Ведь здесь более 2000 грузовладельцев размещает от 32000 актуальных заявок в месяц.

    — Найти свой идеальный заказ. Можно выбрать груз по нужному направлению, подходящей дате погрузки, типу прицепа.

    — Брать заказ онлайн за несколько минут и не переживать о мошенниках.
    Каждая заявка проверена службой безопасности платформы, поэтому сервис несет ответственность за оплату выполненных заказов.

    — Не упускать интересные заказы. Для этого нужно подписаться на те направления, которые интересны перевозчику, и получать информацию о новом размещении в режиме реального времени.

    — Не бояться кассовых разрывов. Достаточно подключить специальные опции и не ждать средств неделями, а получать оплату выполненного заказа в течение пяти рабочих дней с даты предоставления документов по рейсу.

    Фото: Пресс-служба ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн»
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    Грузовладельцу

    — Найти проверенного и надежного партнера. Здесь зарегистрировано более 5000 активных перевозчиков, которые работают по всей России.

    — Не переживать за сохранность груза. На Monopoly.Online не могут зарегистрироваться физические лица, а служба безопасности проводит тщательную проверку.

    — Не ломать голову о том, какую поставить цену. На платформе работает опция «Рекомендованная стоимость», которая анализирует динамику рынка, оценивает параметры заявки — маршрут перевозки и условия — и формирует стоимость.

    Просто попробовать

    Но всегда лучше попробовать самому, чем верить на слово даже самым сильным аргументам. На Monopoly.Online можно зайти в гостевом режиме и протестировать все самостоятельно. Для этого не нужно проходить сложную процедуру регистрации и идентификации. Чтобы начать работу, достаточно пары кликов.

    Просто заходите и находите своего идеального партнера в грузоперевозках на Monopoly.Online.

    Monopoly.Online — платформа для организации грузоперевозок.0 +

    ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн» ИНН: 7810384750

    Фото: https://stock.adobe.com/
    Фото: Пресс-служба ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн»

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