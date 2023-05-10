Взрыв на станции сжиженного газа под Самаркандом. На видео — новое «солнце» и огненный гриб

Мощный взрыв произошёл на газоснабжающей станции в Самаркандской области Узбекистана. Он попал на видео. Есть как минимум один пострадавший.
По информации МЧС страны, вызов поступил 9 мая в 21:25, начался пожар. Его ликвидировали к ночи. Сгорели три автомобиля ISUZU, находившиеся на территории газозаправочного филиала, и баллоны со сжиженным углеводородным газом ёмкостью
Предположительно, причиной стало нарушение правил безопасности техники при разгрузке сжиженного газа из автомобиля-цистерны MAN. Издание Kun.uz публикует кадры с места ЧП.