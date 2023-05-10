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    Взрыв на станции сжиженного газа под Самаркандом. На видео — новое «солнце» и огненный гриб

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    2 комментария

    Мощный взрыв произошёл на газоснабжающей станции в Самаркандской области Узбекистана. Он попал на видео. Есть как минимум один пострадавший.

    По информации МЧС страны, вызов поступил 9 мая в 21:25, начался пожар. Его ликвидировали к ночи. Сгорели три автомобиля ISUZU, находившиеся на территории газозаправочного филиала, и баллоны со сжиженным углеводородным газом ёмкостью 50 литров. По предварительным данным, один человек получил травмы.

    Предположительно, причиной стало нарушение правил безопасности техники при разгрузке сжиженного газа из автомобиля-цистерны MAN. Издание Kun.uz публикует кадры с места ЧП.

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    УзбекистанВзрывВзрыв газаСамаркандГазовая станция
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    Комментарии 2

    Гость10 Мая 2023 в 09:27
    Узбекский салют
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