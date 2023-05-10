Из-за аварии на водопроводе на Мечникова троллейбусы трёх маршрутов пошли в обход

Трассы трёх троллейбусных маршрутов пришлось временно изменить утром 10 мая в связи с аварийными работами Водоканала на проспекте Мечникова, 10, у пересечения с Замшиной улицей. Об этом сообщает «Организатор перевозок».
Маршруты направлены так:
- № 8 — от Балтийского вокзала по Кондратьевскому проспекту, Бестужевской улице, Пискаревскому проспекту;
- № 18 — от конечной остановки «Площадь Климова» по Кондратьевскому проспекту, Бестужевской улице, Пискаревскому проспекту;
- № 38 — от конечной остановки «Площадь Ленина» по проспекту Металлистов, улице Тухачевского, Пискаревскому проспекту.
К 7:40 маршруты № 8 и № 18 восстановили.