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    Из-за аварии на водопроводе на Мечникова троллейбусы трёх маршрутов пошли в обход

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    Трассы трёх троллейбусных маршрутов пришлось временно изменить утром 10 мая в связи с аварийными работами Водоканала на проспекте Мечникова, 10, у пересечения с Замшиной улицей. Об этом сообщает «Организатор перевозок».

    Маршруты направлены так:

    • № 8 — от Балтийского вокзала по Кондратьевскому проспекту, Бестужевской улице, Пискаревскому проспекту;
    • № 18 — от конечной остановки «Площадь Климова» по Кондратьевскому проспекту, Бестужевской улице, Пискаревскому проспекту;
    • № 38 — от конечной остановки «Площадь Ленина» по проспекту Металлистов, улице Тухачевского, Пискаревскому проспекту.

    К 7:40 маршруты № 8 и № 18 восстановили.

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