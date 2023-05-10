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    Среда джаза с Давидом Голощекиным

    Среда джаза с Давидом Голощекиным: Sheila Jordan — Little Song

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    Little Song — альбом американской джазовой вокалистки эры бибопа Шейлы Джордан. Аккомпанирует певице трио Стива Куна и трубач Том Харрел.

    Альбом выпущен звукозаписывающей компанией HighNote Records в 2003 году.

    среда джаза

    «Фонтанка.ру»

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