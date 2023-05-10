Среда джаза с Давидом Голощекиным: Sheila Jordan — Little Song

Поделиться
Little Song — альбом американской джазовой вокалистки эры бибопа Шейлы Джордан. Аккомпанирует певице трио Стива Куна и трубач Том Харрел.
Альбом выпущен звукозаписывающей компанией HighNote Records в 2003 году.
среда джаза
«Фонтанка.ру»
Сейчас
+14˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, Без осадков
Ощущается как 12
2 м/с, ю-з
769мм
43%
Пробки
4/10
Little Song — альбом американской джазовой вокалистки эры бибопа Шейлы Джордан. Аккомпанирует певице трио Стива Куна и трубач Том Харрел.
Альбом выпущен звукозаписывающей компанией HighNote Records в 2003 году.
«Фонтанка.ру»
08 марта 2023, 12:10
22 марта 2023, 12:10
30 ноября 2022, 15:29
29 марта 2023, 12:10
08 февраля 2023, 12:18
Добавьте комментарий первым!
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.