А долго отдыхать еще будем? Когда ждать следующие длинные выходные

Продолжительные майские праздники подошли к концу, и теперь в этом году осталось не так много длинных выходных. Но ближайшие из них ждут нас уже в июне — всё благодаря Дню России, который в этом году приходится на понедельник. Поэтому отдыхать будем три дня подряд — с 10 по 12 июня.
После июня наступает длительное затишье, которое продлится до самого ноября. Именно тогда мы получим последний шанс отдохнуть подольше в этом году. Благодаря тому, что День народного единства (4 ноября) приходится на субботу, мы получаем дополнительный выходной в понедельник, 6 ноября: таким образом, нас ждут три дня отдыха.
Кстати, мы рассказывали и о том, в какие месяцы выгоднее всего брать отпуск: если вы беспокоитесь за свои финансы, то проверьте, удачно ли вы взяли даты.