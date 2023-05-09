    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, с-з

    769мм

    21%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.82eur84.91
    ТЕМА ДНЯ

    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    А долго отдыхать еще будем? Когда ждать следующие длинные выходные

    Возможностей отдохнуть побольше в этом году осталось не так много

    3989
    2 комментария
    Длинные выходные ждут нас в июне и ноябре
    Длинные выходные ждут нас в июне и ноябреФото: Дмитрий Емельянов / E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Продолжительные майские праздники подошли к концу, и теперь в этом году осталось не так много длинных выходных. Но ближайшие из них ждут нас уже в июне — всё благодаря Дню России, который в этом году приходится на понедельник. Поэтому отдыхать будем три дня подряд — с 10 по 12 июня.

    Виталий Калистратов / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    После июня наступает длительное затишье, которое продлится до самого ноября. Именно тогда мы получим последний шанс отдохнуть подольше в этом году. Благодаря тому, что День народного единства (4 ноября) приходится на субботу, мы получаем дополнительный выходной в понедельник, 6 ноября: таким образом, нас ждут три дня отдыха.

    Виталий Калистратов / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Кстати, мы рассказывали и о том, в какие месяцы выгоднее всего брать отпуск: если вы беспокоитесь за свои финансы, то проверьте, удачно ли вы взяли даты.

    Длинные выходные ждут нас в июне и ноябре
    Длинные выходные ждут нас в июне и ноябреФото: Дмитрий Емельянов / E1.RU
    Виталий Калистратов / Городские порталы
    Виталий Калистратов / Городские порталы

    По теме

    ПраздникиОтдыхРаботаИюнь
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close