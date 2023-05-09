В Саратове погибли девочка и пенсионерка из-за падения ветки дерева

В городском парке культуры и отдыха им. Горького «Лукоморье» в Саратове 9 мая произошла трагедия. Из-за падения ветки погибли 9-летний ребенок и 80-летняя женщина, а 42-летняя женщина и двое детей 6 и 10 лет доставлены в больницы в состоянии средней тяжести.
«Предварительно в связи с неблагоприятными погодными условиями произошло падение ветки дерева. Погибли женщина и ребёнок. Еще трое горожан госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в Telegram-канале мэрии Саратова.
На месте работают службы спасения и скорая помощь. Следственный комитет и прокуратура начали проверки.
Как сообщает областная прокуратура, ветка упала близ детской площадки. Причиной могли стать порывы ветра.
В мэрии объясняют, что парк «Лукоморье» в долгосрочной аренде и именно «организация-арендатор обязана обеспечивать содержание зеленых насаждений, включающее обследование, санитарную обрезку
По информации «Яндекс. Погоды», в Саратове 9 мая +13 градусов, облачно с прояснениями, северо-восточный ветер скоростью около 6 метров в секунду.