В Саратове погибли девочка и пенсионерка из-за падения ветки дерева

В городском парке культуры и отдыха им. Горького «Лукоморье» в Саратове 9 мая произошла трагедия. Из-за падения ветки погибли 9-летний ребенок и 80-летняя женщина, а 42-летняя женщина и двое детей 6 и 10 лет доставлены в больницы в состоянии средней тяжести.

«Предварительно в связи с неблагоприятными погодными условиями произошло падение ветки дерева. Погибли женщина и ребёнок. Еще трое горожан госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в Telegram-канале мэрии Саратова.