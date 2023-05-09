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    ТЕМА ДНЯ

    Петербург отмечает 9 мая

    «Ракета попала в квартиру». Семья гражданина России погибла при обстреле сектора Газа

    2002
    13 комментариев

    В секторе Газа погиб специалист с российским гражданством, работавший главой медучреждения, которое занимается физиотерапией и медицинской реабилитацией. Вместе с ним погибла его семья — у сына также уже было гражданство России, жена была в процессе получения. Об этом 9 мая сообщает РИА Новости.

    «Гражданин России, Джамал Абу Хасван, погиб в городе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля», — рассказал представитель Минздрава Палестины Ашрафа аль-Кедра.

    По словам соседа погибших, ракета попала прямо в квартиру этой семьи.

    Всего в результате последних атак, по данным минздрава страны, погибло 12 человек, 20 пострадали. Армия обороны Израиля начала наносить удары по сектору Газа в ответ на серию ракетных обстрелов по южным районам страны вечером 2 мая. Целью являются объекты палестинской военизированной исламистской организации.

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