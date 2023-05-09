«Ракета попала в квартиру». Семья гражданина России погибла при обстреле сектора Газа

В секторе Газа погиб специалист с российским гражданством, работавший главой медучреждения, которое занимается физиотерапией и медицинской реабилитацией. Вместе с ним погибла его семья — у сына также уже было гражданство России, жена была в процессе получения. Об этом 9 мая сообщает РИА Новости.

«Гражданин России, Джамал Абу Хасван, погиб в городе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля», — рассказал представитель Минздрава Палестины Ашрафа аль-Кедра.

По словам соседа погибших, ракета попала прямо в квартиру этой семьи.