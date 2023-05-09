«Ракета попала в квартиру». Семья гражданина России погибла при обстреле сектора Газа

В секторе Газа погиб специалист с российским гражданством, работавший главой медучреждения, которое занимается физиотерапией и медицинской реабилитацией. Вместе с ним погибла его семья — у сына также уже было гражданство России, жена была в процессе получения. Об этом 9 мая сообщает РИА Новости.
«Гражданин России, Джамал Абу Хасван, погиб в городе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля», — рассказал представитель Минздрава Палестины Ашрафа аль-Кедра.
По словам соседа погибших, ракета попала прямо в квартиру этой семьи.
Всего в результате последних атак, по данным минздрава страны, погибло 12 человек, 20 пострадали. Армия обороны Израиля начала наносить удары по сектору Газа в ответ на серию ракетных обстрелов по южным районам страны вечером 2 мая. Целью являются объекты палестинской военизированной исламистской организации.