В Мурино полиция и спасатели вызволяли пленницу семейной ссоры

Сотрудники правоохранительных органов вынужденно разбирались с последствиями семейной ссоры во Всеволожском районе Ленинградской области. За несколько часов до 9 мая из квартирного плена спасли женщину.
читатель «Фонтанки»
О скоплении людей в Мурино, которые пристально смотрели вверх и махали руками, в соцсетях рассказали накануне. Интерес к происходящему в доме не был праздным — с балкона взывала запертая женщина. Кроме криков о муже, слышали и о ребёнке.
В пресс-службе полицейского главка сообщили, что информация о попавшей в беду жительнице Воронцовского бульвара, 18, поступила во всеволожскую полицию около десяти часов вечера, пишет 47news.
Женщина рассказала, что поругалась с мужем, который запер её и скрылся. Мужчину отыскали. Трудностями семейной жизни он делился в отделе, где получил протокол о мелком хулиганстве. Дверь в квартиру в присутствии полицейских открывали спасатели.