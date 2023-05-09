После того как «Тотальный диктант» получил бешеную популярность, «диктантов» в России значительно прибавилось. Сегодня подобными акциями проверяют знания по географии, истории, иностранным языкам, культуре — в общем, пруд пруди. Мимо Дня Победы организаторы проверочно-образовательных мероприятий тоже пройти не смогли. Специально к 9 Мая придумали «Диктант Победы». Мы заглянули в его задания и поняли, что не так уж много знаем об этой знаменательной дате. А вы готовы проверить свои знания?
Ничто не забыто? Попробуйте ответить на 13 вопросов «Диктанта Победы»
Проверьте, что вы можете рассказать о празднике 9 Мая
После того как «Тотальный диктант» получил бешеную популярность, «диктантов» в России значительно прибавилось. Сегодня подобными акциями проверяют знания по географии, истории, иностранным языкам, культуре — в общем, пруд пруди. Мимо Дня Победы организаторы проверочно-образовательных мероприятий тоже пройти не смогли. Специально к 9 Мая придумали «Диктант Победы». Мы заглянули в его задания и поняли, что не так уж много знаем об этой знаменательной дате. А вы готовы проверить свои знания?