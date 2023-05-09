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    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    Ничто не забыто? Попробуйте ответить на 13 вопросов «Диктанта Победы»

    Проверьте, что вы можете рассказать о празднике 9 Мая

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    Пройдите наш тест, чтобы было что рассказать детям!
    Пройдите наш тест, чтобы было что рассказать детям!Фото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    После того как «Тотальный диктант» получил бешеную популярность, «диктантов» в России значительно прибавилось. Сегодня подобными акциями проверяют знания по географии, истории, иностранным языкам, культуре — в общем, пруд пруди. Мимо Дня Победы организаторы проверочно-образовательных мероприятий тоже пройти не смогли. Специально к 9 Мая придумали «Диктант Победы». Мы заглянули в его задания и поняли, что не так уж много знаем об этой знаменательной дате. А вы готовы проверить свои знания?

    Фото: Диктантпобеды.рф
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    В годы Великой Отечественной войны в Челябинске на базе местного тракторного завода и семи эвакуированных предприятий, в том числе ленинградского Кировского завода, было образовано танкостроительное предприятие, которое получило неофициальное наименование «Танкоград». В начальный период войны завод являлся основным производителем самого мощного тяжелого танка того времени, который наводил ужас на немецких захватчиков. Назовите этот танк.

    Фото: Диктантпобеды.рф
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    Осенью 1941 года ввиду угрозы захвата противником Воронежа было принято решение эвакуировать авиационный завод № 18 из Воронежа в этот город. Вскоре завод развернул производство на новом месте и за годы войны выпустил более 15 тысяч штурмовиков Ил-2. В 1975 году в городе установили памятник этому легендарному самолету. Укажите название города.

    Автором какой песни о партизанах Великой Отечественной войны является советский композитор Сигизмунд Кац?

    Этот орден был учрежден 29 июля 1942 года одновременно с орденами Суворова и Кутузова для награждения командиров Красной армии. Согласно статуту ордена, им награждали командиров дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов за умелое командование вверенным воинским формированием при выполнении боевой задачи. За годы Великой Отечественной войны этим орденом наградили более 42 тысяч человек. О каком ордене речь?

    Фото: Диктантпобеды.рф
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    Весной 1943 года был сформирован 30-й Уральский добровольческий танковый корпус, оснащенный техникой, которая приобреталась на средства, собранные жителями трех областей: Челябинской, Свердловской и Молотовской. Корпус принял участие во многих сражениях Великой Отечественной войны, а его танкисты прославились своим мужеством и героизмом. В каком городе установлен памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу (тот, что на фото)?

    Расположите события 1943 года в хронологическом порядке:

    1. Прорыв блокады Ленинграда.

    2. Тегеранская конференция.

    3. Освобождение Орла в ходе операции «Кутузов».

    4. Пленение фельдмаршала Фридриха Паулюса.

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    Рядом с каким городом в Московской области установлен памятник военным регулировщицам?

    За освобождение какого города был удостоен звания Героя Советского Союза Василий Маргелов?

    В период Великой Отечественной войны бойцам Красной армии давали вещевой мешок образца 1930 года, который стал одним из символов солдата-фронтовика. Какое прозвище получил этот вещмешок у советских солдат?

    Художественный фильм, снятый в 1979 году на Одесской киностудии режиссером Владимиром Стрелковым, посвящен героической и трагической работе минеров Черноморского флота, проводивших в начале Великой Отечественной войны изучение новейших немецких глубинных мин, которые не поддавались тралению и фактически блокировали действия флота. В ходе этого опаснейшего исследования почти вся группа минеров погибла, но поставленная перед ней задача была выполнена. Укажите название фильма.

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    В 1942 году художник Александр Дейнека создал монументальное полотно «Оборона Севастополя», вошедшее в число известнейших живописных произведений на тему Великой Отечественной войны, а в 1944 году, вдохновленный успехами Красной армии, завершил картину, начатую еще до войны и связанную с темой спорта, которая всегда была одной из главных в его творчестве. Назовите эту картину.

    Какое из указанных ниже событий Великой Отечественной войны произошло раньше остальных?

    Какому поэту адресовано знаменитое фронтовое стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…»?

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    В День Победы обычно дают салют, это вы знаете наверняка

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    Вы неплохо справлялись, но некоторые задания оказались сложны

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    Вы знаете практически всё о Великой Отечественной и Дне Победы

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    Пройдите наш тест, чтобы было что рассказать детям!
    Пройдите наш тест, чтобы было что рассказать детям!Фото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Фото: Диктантпобеды.рф
    Фото: Диктантпобеды.рф
    Фото: Диктантпобеды.рф

    ТестЗнанияИстория9 МаяДень Победы
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