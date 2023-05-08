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    Обаятельное горбатое «чудище» по имени Вася пробежалось под Бокситогорском

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    В Бокситогорском районе Ленобласти заметили необычного для этих мест зверя – там устроил забег верблюд Вася. Пусть хозяйка называла его «чудищем» и «бессовестным», звучало это весьма ласково.

    Частный конный клуб "ТАЛИСМАН" (г. Бокситогорск)

    Вася не сбежал – всего лишь возвращался домой с пастбища, рассказала 8 мая 47news администратор конного клуба «Талисман» Юлия. Верблюд вообще довольно пуглив и «при любой опасности несется домой» – например, заметив трактор или мопед.

    Василий линяет и к июню должен стать лысым. Он живет в пригороде Бокситогорска чуть больше года, а до этого шесть лет обитал в Приозерске. Вася – азиатский степной двугорбый бактриан, которые в Монголии живут табунами, но здесь у верблюда есть собственное помещение.

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