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    Спецоперация на Украине

    Белгородская область подверглась обстрелу, НАТО повысило готовность ВВС: новости СВО за 8 мая

    Главные события за последние сутки

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    Здания сильно пострадали
    Здания сильно пострадалиФото: vvgladkov / T.me
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 8 мая.

    Обстрел Белгородской области

    Город Шебекино попала под массированный обстрел. Об этом сообщил Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, обстрел был со стороны ВСУ.

    — Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть четверо пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ, — написал Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    vvgladkov / T.me
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    vvgladkov / T.me
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    После этого еще один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом. В резултате обстрелов пострадали пять человек, сообщил глава области.

    Фото: vvgladkov / T.me
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    — Пострадали 5 мирных жителей, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную ЦРБ. У всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь, отправлены домой на амбулаторное лечение, — написал Вячеслав Гладков.

    Нато повысило готовность ВВС у Черного моря

    Североатлантический альянс повысил готовность своих воздушных сил в районе Чёрного моря из-за действий российской авиации. Об этом сообщает агентство Reuters.

    — Самолёты миссии воздушной полиции НАТО были приведены в более высокую степень готовности в результате опасного поведения российского военного самолёта рядом с польским военным самолётом Frontex над Чёрным морем близ побережья Румынии в пятницу, — передаёт агентство со ссылкой на свой источник в НАТО.

    Суд Александра Пермякова по обвинению в подрыве автомобиля Прилепина

    Александра Пермякова арестовали на два месяца.

    — С учетом позиции прокуратуры Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля, в котором находился Захар Прилепин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

    bbbreaking / T.me

    Евросоюз впервые может ввести санкции против китайских компаний за поставки в РФ

    Еврокомиссия впервые с начала конфликта на Украине предложила ввести санкции против ряда китайских компаний поставляющих России чипы и полупроводники, которые якобы используется в военных целях. Об этом со ссылкой на внутренний документ сообщает Financial Times.

    — Учитывая ключевую роль электронных элементов для использования военно-промышленным комплексом России <...>, также уместно включить некоторые компании [в санкционный список] в третьих странах <...>, которые участвуют в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России, — говорится в проекте документа, подготовленном Еврокомиссией.

    Здания сильно пострадали
    Здания сильно пострадалиФото: vvgladkov / T.me
    vvgladkov / T.me
    vvgladkov / T.me
    Фото: vvgladkov / T.me

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