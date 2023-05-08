Приднестровье просит больше российских миротворцев. Там придумали, как это сделать

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики просят Москву увеличить число российских миротворцев. Об этом 8 мая заявил РИА Новости глава представительства ПМР в РФ Леонид Манаков.



По его словам, миротворцы – основной фактор безопасности на Днестре. Пока они присутствуют в республике, Молдова «скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья».



Манаков отметил, что сейчас численность российских миротворцев в зоне безопасности не превышает 450, тогда как по штату полагается 3100 человек. Дипломат считает, что увеличение их численности – оправданный шаг с точки зрения ухудшения рисков безопасности и террористической угрозы.

