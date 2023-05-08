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    Приднестровье просит больше российских миротворцев. Там придумали, как это сделать

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    6 комментариев

    Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики просят Москву увеличить число российских миротворцев. Об этом 8 мая заявил РИА Новости глава представительства ПМР в РФ Леонид Манаков.

    По его словам, миротворцы – основной фактор безопасности на Днестре. Пока они присутствуют в республике, Молдова «скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья».

    Манаков отметил, что сейчас численность российских миротворцев в зоне безопасности не превышает 450, тогда как по штату полагается 3100 человек. Дипломат считает, что увеличение их численности – оправданный шаг с точки зрения ухудшения рисков безопасности и террористической угрозы.

    Глава представительства ПМР также добавил, что контингент миротворцев можно усилить за счет россиян, постоянно проживающих в Приднестровье, о чем просили власти республики.

    В Кремле не стали комментировать эту просьбу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что по этому поводу ему сказать пока нечего.

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    Комментарии 6

    Гость08 Мая 2023 в 20:20
    Одни по бедьl
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