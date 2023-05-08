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    Указ президента. Киргизия откроет генконсульства в Петербурге и Казани

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    В Петербурге и Казани появятся новые генеральные консульства Киргизии. Соответствующие указы 8 мая подписал президент страны Садыр Жапаров.

    «Документы подписаны в целях содействия благоприятному законному пребыванию в России граждан Кыргызской Республики», – говорится в сообщении пресс-службы президента.

    Сейчас в городе на Неве работает только канцелярия (отделение) посольства республики на улице Чехова. В феврале 2023 года правительство РФ одобрило предложение МИД об открытии в Казани и Петербурге генконсульств Киргизии.

    Сегодня Жапаров в Кремле встретился с Владимиром Путиным. Президент РФ отметил, что товарооборот между странами за прошлый год вырос на 37%. Он добавил, что Россия является крупнейшим инвестором в Киргизию и эта тенденция будет набирать обороты. По итогам переговоров лидеры приняли Совместное заявление об углублении отношений стратегического партнёрства и союзничества.

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