Сильный пожар в центре Петербурга пустил в обход автобусы

В доме на 8-й Советской улице по повышенному номеру сложности тушат пожар в квартире. Этим занимается 21 спасатель, к зданию пригнали 5 единиц техники.
О возгорании в доме 57 стало известно чуть больше часа назад, сообщает 8 мая пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Не прошло и двадцати минут, как пожару присвоили номер 1-БИС. Согласно последним данным, огнем объято 15 «квадратов».
Автобусы № 15 и троллейбусы № 10 временно идут по другому пути, сообщил «Организатор перевозок».
Обновление:
В 17:32 пожар локализован, ранг пожара снижен до первого номера, добавили в МЧС.