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    Сильный пожар в центре Петербурга пустил в обход автобусы

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    В доме на 8-й Советской улице по повышенному номеру сложности тушат пожар в квартире. Этим занимается 21 спасатель, к зданию пригнали 5 единиц техники.

    О возгорании в доме 57 стало известно чуть больше часа назад, сообщает 8 мая пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Не прошло и двадцати минут, как пожару присвоили номер 1-БИС. Согласно последним данным, огнем объято 15 «квадратов».

    Автобусы № 15 и троллейбусы № 10 временно идут по другому пути, сообщил «Организатор перевозок».

    Обновление:

    В 17:32 пожар локализован, ранг пожара снижен до первого номера, добавили в МЧС.

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