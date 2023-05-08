Стоимость выше, скидок меньше. Эксперты рассказали, как выросли цены на жилье в Петербурге и других регионах

Цены на жилье на вторичном рынке в апреле пошли вверх, а скидок стало меньше. Об этом сообщил 8 мая «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка недвижимости.



По подсчету «Циан.Аналитики», на 18 крупнейших региональных рынках России средняя стоимость «квадрата» готового жилья в мае составила 125,9 тыс. рублей за квадратный метр, что на 1% выше, чем в апреле. Для сравнения, в предыдущие два месяца цены падали. При этом рост в годовом выражении вторичка все же подорожала – на 4%.



В Петербурге средняя цена составила 199,6 тыс. рублей за квадратный метр. За месяц показатель вырос на 0,6%, но за год сократился на 7,7%.

