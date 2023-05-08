Стоимость выше, скидок меньше. Эксперты рассказали, как выросли цены на жилье в Петербурге и других регионах

Цены на жилье на вторичном рынке в апреле пошли вверх, а скидок стало меньше. Об этом сообщил 8 мая «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка недвижимости.
По подсчету «Циан.Аналитики», на 18 крупнейших региональных рынках России средняя стоимость «квадрата» готового жилья в мае составила 125,9 тыс. рублей за квадратный метр, что на 1% выше, чем в апреле. Для сравнения, в предыдущие два месяца цены падали. При этом рост в годовом выражении вторичка все же подорожала – на 4%.
В Петербурге средняя цена составила 199,6 тыс. рублей за квадратный метр. За месяц показатель вырос на 0,6%, но за год сократился на 7,7%.
Для сравнения, в Москве, по оценкам «Циан.Аналитики», готовые квартиры сейчас выставляются за 301,5 тысяч рублей за «квадрат». За месяц показатель не изменился, а за год сократился на 5,4%. В Ленобласти, напротив, цены по сравнению с апрелем упали на 0,6% 127,1 тысяч рублей за «квадрат». Впрочем, это единственный регион, где наблюдается негативная динамика.
По подсчетам «Этажей», в России квартира не в новостройке в среднем стоит 111,9 тысяч рублей за один квадратный метр, что на 0,5% дороже, чем апреле и на 3,7%, чем в мае прошлого года. В «Авито Недвижимости» среднюю стоимость «вторички» в России оценивают в 89,6 тысяч рублей за «квадрат», что на 0,2% больше, чем месяцем ранее, и на 11,1% больше, чем год назад.
По мнению экспертов, рост цен объясняется тем, что покупатели стали чаще предпочитать вторичку новостройкам. В итоге ликвидных предложений и скидок стало меньше. Но в ближайшие месяцы на рынке может наметиться сезонное снижение активности, которое вновь приведет к увеличению дисконтов.